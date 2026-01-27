Kuzey Yorkshire bölgesindeki Ingleborough Dağı'nın güney yamaçlarında konumlanan Gaping Gill Mağarası, jeolojik yapısı ve teknik zorlukları nedeniyle yılın büyük bölümünde kapalı tutuluyor. Britanya’nın en büyük yeraltı odalarından birine sahip olan mağara, mayıs ve ağustos aylarında düzenlenen özel etkinliklerle sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediyor.

MAĞARANIN JEOLOJİK YAPISI

Great Scar kireçtaşı tabakasından oluşan Gaping Gill, 129 metre uzunluk, 31 metre yükseklik ve 25 metre genişlik ölçülerine sahip. Ana salonun hacmi, York Minster Katedrali'ni içine alabilecek kapasitededir. Fell Beck akarsuyu, mağaranın girişinden 100 metrelik bir dikey düşüş yaparak ana salona dökülmekte ve yeraltı kanalları aracılığıyla 1,3 mil uzaklıktaki Ingleborough Mağarası’ndan yüzeye çıkıyor.

İki mağara sistemi arasındaki bu fiziksel bağlantı, 1983 yılında Cave Diving Group tarafından resmen kanıtlanmıştır.

MAĞARAYA VİNÇLE İNİLİYOR

Mağaraya inişler, Craven ve Bradford mağaracılık kulüpleri tarafından ana şaftın üzerine kurulan vinç sistemiyle gerçekleştiriliyor. Mağara zeminine iniş süresi yaklaşık 60 saniyedir. Bölgedeki güvenlik protokolleri ve mağaranın karmaşık yapısı gereği, bu kulüplerin gözetimi dışında alana giriş yapılması yasaktır.

İLK İNİŞ 1842 YILINDA YAPILDI

Kayıtlara geçen ilk iniş girişimi 1842 yılında Settle'lı John Birbeck tarafından yapıldı. Birbeck, akarsu yatağının yönünü değiştirerek yaptığı denemede 58 metre derinliğe ulaşmış ancak mağara tabanına varamadığı aktarıldı. Ulaştığı bu nokta günümüzde Birbeck Çıkıntısı olarak adlandırılıyor.

Ziyaretçiler, bölgeye Clapham köyünden başlayıp Ingleborough Mağarası güzergahını takip ederek yaya olarak ulaşabiliyor. Mağaracılık kulüpleri, operasyon dönemlerinde bölgedeki yoğunluk ve hava koşulları nedeniyle ziyaretçilere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.