Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir eve el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada evin kapı ve camları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Ali T.’nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evde bulunan 5 kişinin tedbir amaçlı sağlık kontrolünü yaptı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.