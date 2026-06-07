Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki ilk grup toplantısını 9 Haziran günü yapacağını açıkladı.



Geçtiğimiz hafta CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkan TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'da olması ve grup toplantısı yapması beklenmezken, Kılıçdaroğlu'nun hamlesine karşılık vermek için Zeyrek adına yapılacak anma programının saati 18.00'e çekildi.





ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA İKİNCİ RAUNT



30 Mayıs'ta ilk kez CHP Genel Merkezine gelen ve destekçilerine seslenen Kılıçdaroğlu'na aynı gün aynı saatte Güvenpark'ta yaptığı miting ile yanıt veren Özel, çok daha büyük bir kalabalık toplayarak gövde gösterisinde bulunmuştu.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün yaptığı "CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok" açıklaması ile Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasına yeşil ışık yakılırken, Özel ekibinin bu karara yanıt vermesi için Meclis'te iki aşamalı bir plan uygulanacak..



Özgür Özel, Meclis tüzüğüne dayanarak CHP grup toplantısının yönetiminin CHP TBMM Grup Başkanı olarak kendisinde ve partinin Grup Başkan Vekillerinde olduğunu öne sürecek ve grup toplantısında kürsünün kendisine tahsis edilmesi girişimde bulunacak.



Meclis Başkanlığının salonu Kılıçdaroğlu ve ekibine tahsis edilmesi durumunda Özgür Özel ve destekçisi milletvekilleri, 9 Haziran saat 13.30'da Meclis bahçesinde hazırladıkları alanda alternatif bir grup toplantısı düzenleyecek.





HEDEF DENGESİZ DAĞILIMI GÖSTERMEK



CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve ekibi, 30 Mayıs tarihli Güvenpark mitingine benzer şekilde Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağı grup toplantısı ile aynı gün ve aynı saate alternatif bir program hazırlayarak CHP'li milletvekilleri arasındaki 'Özel destekçileri' ve 'Kılıçdaroğlu destekçileri' dağılımını da gözler önüne sermeyi hedefliyor.



CHP'de kurultay çağrısı yapılan bildiriye imza atan 111 milletvekilinin büyük bölümünün Özel'in olası alternatif programında hazır bulunması, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki CHP'li milletvekili sayısının ise 30'u bulmayacağı planlanmakta.



Bu amaçla parti içerisinde Özel'e destek veren milletvekillerinin tamamına salı günü TBMM'de hazır bulunmaları için bilgilendirme mesajları gönderildiği öğrenildi.





