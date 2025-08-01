Sosyal medyada içerik üreticiliği adı altında yapılan “gösteri”ler tepki toplamaya devam ediyor. Son olarak Sefo ve Demet Akalın’ın birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur” adlı popüler şarkı, bir sosyal medya fenomeni tarafından dini sözlerle yeniden yazıldı.

KLİP TEPKİ ÇEKTİ

Ancak tartışmaları asıl alevlendiren, bu versiyona cami içinde klip çekilmesi oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı bu durumu “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Klipte camideki 18 yaşından küçük çocuklar da yer aldı. Görüntülerin çekildiği cami ve içerik üreticisinin kimliği de sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sefo ve Demet Akalın’dan ise olaya dair herhangi bir açıklama gelmedi.