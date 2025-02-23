Olay, saat 13.30 sıralarında Fethiye’nin Kargı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. (55), S.G. (28) ile K.G., birlikte misafirliğe gitti. Küçük çocuğun otomobilde bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle araçta yangın çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ağır yaralanan K.G., sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3’üncü derecede yanık olduğu tespit edilerek, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.