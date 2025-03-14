ABD'de içinde 178 kişi bulunan yolcu uçağının motoru, havalimanının ortasında alev alev yandı. Uçağın kanadından tahliye edilen yolcular nasıl kaçacaklarını bilemedi.



American Airlines'a ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının motoru, Perşembe günü acil iniş yaptığı Denver Uluslararası Havalimanı'nda alev aldı. Olay sonrası, uçaktaki 172 yolcu ve 6 mürettebat, kaydıraklarla yanan uçağı terk etti.

FAA'dan yapılan açıklamaya göre, Colorado Springs'ten Dallas'a gitmekte olan Flight 1006, motorunda oluşan titreşim nedeniyle rotasını Denver'a çevirdi.

Uçağın piste güvenli şekilde indiğini belirten American Airlines yetkilileri, "Uçak kapıya doğru ilerlediği sırada motorla ilgili bir sorun meydana geldi," ifadesini kullandı. Bu "sorun" sebebiyle uçağın motorlarından biri alev aldı.

HERKES DEHŞETLE İZLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların uçağın kanadında beklediği ve motordan yoğun bir duman çıktığı görüldü.

Olay sırasında havalimanında bulunan Aaron Clark, "Pittsburgh'tan gelmiştik ve B44 kapısının yakınında beklerken aniden bir alevlerin yükseliğini gördük. Ardından yoğun duman yükseldi. Yangın kısa sürdü ve yer ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Duman uzun süre devam edince yolcuların arka kapılardan açılan kaydıraklardan tahliye edildiğini gördük," dedi.

Denver Havalimanı yetkilileri, olayda hafif yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlatırken Boeing ve motor üreticisi General Electric yetkilileri ise yorum yapmaktan kaçındı.