Polonya’nın Warzymice kasabasında genel ev temizliği yaptığı sırada eski mobilyalarını çöpe atan bir kadın, komodinin gizli bölmelerinde tuttuğu 50 bin eurodan (yaklaşık 2 milyondan) fazla birikimini unuttuğunu fark etti. Ertesi gün çöp alanına döndüğünde mobilyanın yerinde olmadığını gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

PARA EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

İhbar üzerine başlatılan soruşturmaya polis ekiplerinin yanı sıra özel bir dedektiflik ajansı da katıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması sonucunda, söz konusu komodinin Szczecin kentindeki bir daireye götürüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde gizli bölmedeki para eksiksiz şekilde bulunarak sahibine iade edildi. Polis Sözcüsü Kornelia Staniszewska, paranın kurtarılarak sahibine teslim edildiğini doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komodini çöp alanından alan kadının, ilk etapta içinde para olduğunu bilmediği, ancak durumu fark ettikten sonra parayı elinde tutmaya karar verdiği öğrenildi. Bulduğu parayı iade etmeyen kadın hakkında "buluntu eşyayı zimmete geçirme" suçlamasıyla işlem başlatılırken, şüphelinin bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.