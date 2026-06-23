Araştırma ekiplerinin üzerine çalıştığı ve yaklaşık 30 yıldır tarihçilerin kafasını kurcalayan geminin sırrı çözüldü. İlk bulunduğu tarihte içinden çıkan dev servet ile ünlenen ancak o tarihten beri kimliği saptanamayan gemi 30 yıllık çalışmanın ardından tanımlandı. 1633 yılının sonbahar aylarında deniz yolculuğu gerçekleştirdiği belirlenen geminin ne taşıdığı ve nereden nereye gittiği belirlendi.

İNGİLTERE KIYILARINDA BAHTSIZ TİCARET GEMİSİ

Yaklaşık30 yıldır gizemini koruyan batık geminin sırrı sonunda çözüldü. Uzun süredir devam eden çalışmanın ardından batık geminin aslında bir kargo gemisi olduğu ve Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıkmış olduğu anlaşıldı. İlk olarak 1995 yılında İngiltere kıyılarına bulunan geminin bir Hollanda ticaret gemisi olduğu belirlendi. İsmi Dom van Kaulen olan geminin mirası ve kimliği yeni çıkan Fas'tan İngiltere Kıyılarına: Dom van Keulen'in Hikayesi ve Olağanüstü Kargosu isimli kitapta detaylı şekilde anlatılıyor.

Keşfin gerçekleşmesi tarihçi Ian Friel sayesinde oldu. Friel, Birleşik Krallık Ulusal Arşivleri'nde Dom van Keulen'in son seferini belgeleyen evrakları ortaya çıkardı. Açığa çıkan belgelere göre mürettebat çok şiddetli bir fırtınayla karşılaştı ve gemi su almaya aşladı. Bu devasa gemi Plymouth'un 48 kilometre güneybatısındaki sahil kasabası olan Salcombe yakınlarında karaya oturdu ve batmaya başladı.

GEMİ BATTI AMA KARGO KURTARILDI

Evraklarda yer alan bilgilere göre geminin sahil kıyısında batmaya başlaması ile mürettebatın tamamı hayatta kalmayı başardı. Ayrıca geminin batışından kısa süre sonra kargonun da büyü bir kısmı kurtarılabildi. Bournemouth Üniversites'nden deniz arkeoloğu Dave Parham'a göre gemide 150 torba Arap zamkı (kıvam artırmada kullanılan reçine), 64 torba güherçile (barut yapımında kullanılan malzeme), 320 keçi derisi ve 9 bin adet Berberi dukası ile diğer Fas altın paraları bulunuyordu.

Yetkililere göre bu paralar ve mallar Berberi Kıyısı'ndan yani günümüzdeki Fas'tan geliyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda Hollandalı tüccarlar Saadi Şerifleri'nden getirilen saf Batı Afrika altınları karşılığında mallar satarak ticaret yapıyorlardı. Bahsi geçen Arap şerif hanedanı 1549 ile 1659 yılları arasında Fas'ı yönettiği bilinen hanedandı.

aynı dönemde 5 kıtaya kadar yayılan küresel bir ticaret imparatorluğu ve denizcilik endüstrisi ise Hollanda'nın elindeydi. Hollanda alınan altınları eriterek kendi altınlarını basıyordu. Kısa süre içerisinde bu paralar dünyada en yaygın kabul gören ticari para birimi haline geldi.

400 ALTIN GEMİYLE BİRLİKTE BATTI

Gemide bulunana altın paraların 400 tanesi ise kurtarılamadı. Bu altınlar Güney Batı Deniz Arkeolojisi Grubu'ndan bir ekibin batığı keşfettiği 1195 yılına kadar gemiyle birlikte suların altında kaldı. Toplam miktar olan 9 bin altına kıyasla bakıldığında biraz az gibi dursa da o döneme ait nadir bir tarihi eser olma özelliği taşıyan bu 40 altın sikke dev bir servet olma niteliği taşıyor. Parham yaptığı açıklamada bu madeni paraların Saadi Şeriflerinin zenginliği ile mimarisinin Afrika altın ticaret hakkına ciddi bir arka plan sunduğunu ve Fas, Hollanda, Belçika ile Britanya'yı birbirine başlayan geniş deniz ticaretine dair somut kanıtlar oluşturduğunu aktardı.