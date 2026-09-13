Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Naica Dağları altında sürdürülen kovan açma ve maden havalandırma çalışmaları sırasında, yerin yaklaşık 300 metre altında devasa boyutlarda selenit kristallerinden oluşan bir podjemyam komor keşfedildi. Bir basketbol sahası büyüklüğündeki mağarada yer alan süt beyazı ve yarı saydam kristallerin uzunluğunun 11 metreye, ağırlıklarının ise 55 tona ulaştığı bildirildi.

KRİSTAL OLUŞUMU 1 MİLYON YILLIK SÜRECE DAYANIYOR

Uzmanlar, kristallerin oluşumunu mağara içerisindeki sabit sıcaklık ve su bileşimine bağlıyor. Odalamanın yaklaşık 4 kilometre altında bulunan magmanın yaklaşık bir milyon yıl boyunca ortam sıcaklığını 58°C seviyesinde tuttuğu; bu koşullarda anhidritin eriyerek jipse dönüştüğü ve zamanla selenit kristallerini meydana getirdiği kaydedildi.

Madendeki suyun pompalar yardımıyla tahliye edilmesinin ardından karmaşık bir formasyon yapısı ortaya çıktı. Keşfedilen sistemin şu ana kadar tespit edilen bölümleri şunlar:

Kristal Mağarası

Kraliçe'nin Gözü Mağarası

Mumlar Mağarası

Buz Sarayı

AŞIRI SICAKLIK VE NEM HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Mağara içerisindeki sıcaklığın 58°C'ye, nem oranının ise %90 ila %100 seviyelerine ulaştığı belirtildi. Koruyucu ekipman olmadan ortamda birkaç dakikadan fazla kalmanın ölümcül risk taşıması nedeniyle, Bologna Üniversitesi'nden Paolo Forti liderliğindeki araştırma ekibi özel kıyafetler geliştirdi.

Bilim insanları; boru sistemleri, 20 kilogramlık buz-su çantaları ve soğutmalı solunum mekanizması içeren bu donanımlarla kısa süreli incelemeler gerçekleştirebiliyor.

BİLİM DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

Yeraltı oluşumu jeologlar tarafından doğal bir laboratuvar olarak nitelendiriliyor. Jeolog Juan Manuel García-Ruiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeryüzünde mineral çeşitliliğinin bu ölçekte gözlemlendiği başka bir saha bulunmadığını belirtti. Bölgedeki saha çalışmaları ve incelemeler devam ediyor.