Lüks akıllı telefon modifikasyonlarıyla tanınan ünlü marka Caviar, ezber bozan serilerine bir yenisini daha ekleyerek dinozor fosili barındıran özel bir iPhone 17 Pro Max tasarımıyla teknoloji dünyasının karşısına çıktı.

Şirket, "Genesis" adını verdiği bu yeni koleksiyonunda alışılmışın dışına çıkarak telefonun gövdesini tamamen değiştirmek yerine, mıknatıs gücüyle saniyeler içinde takılıp çıkarılabilen ultra lüks arka kapaklar tasarladı. Üstelik bu prestijli kapaklardan birinin tam kalbinde gerçek bir Tyrannosaurus Rex (T-Rex) fosili saklı.

MİLYON YILLIK FOSİL TELEFONUNUZUN ARKASINDA

Koleksiyonun şüphesiz en göz alıcı ve sınırları zorlayan parçası, "Relict" adı verilen amiral gemisi model oldu. Bu özel modelin arkasında yer alan tik şeklindeki logonun içine, milyonlarca yıllık gerçek bir T-Rex fosili parçası özenle yerleştirilmiş durumda.

Hafif havacılık titanyumu ve dumanlı gri-beyaz tonlarında timsah derisiyle harmanlanan bu eşsiz tasarım, mavi mücevher emayesiyle süslenerek lüksün tanımını yeniden yapıyor. Dünyada sadece 7 şanslı kişinin sahip olabileceği bu tarih öncesi çılgınlığın fiyatı ise 4.490 dolar, yani yaklaşık 208.000 TL olarak açıklandı.

FARKLI TASARIM SEÇENEKLERİ DE SUNULUYOR

Caviar, fosilli modelin yanı sıra aynı koleksiyon içerisinde her biri yalnızca 99 adetle sınırlı üretilen dört farklı lüks alternatif daha sunuyor. Mavi el yapımı timsah derisi ve gümüş titanyumun şıklığını yansıtan "Proteus" modeli 1.630 dolardan alıcı buluyor.

Siyah kaplama titanyum ve siyah timsah derisinin asaletini taşıyan "Stimulus" ile "Vector" modelleri ise 1.910 dolarlık fiyat etiketine sahip; bu iki model sırasıyla turuncu ve siyah emaye detaylarıyla birbirinden ayrılıyor. Koleksiyonun gece gökyüzünden ilham alınarak tasarlanan son parçası "Orion" ise altın kaplama titanyum ve mavi timsah derisinin kusursuz uyumuyla 2.060 dolardan satışa sunuluyor.