Vietnam'daki Phong Nha-Ke Bang Milli Parkı sınırları içinde bulunan Son Dong Mağarası, kesintisiz hacmiyle dünyanın en büyük mağara sistemi olarak kabul ediliyor. Mağara tavanındaki devasa çökmelerden sızan güneş ışığı ve su sayesinde yer altı yapısının içerisinde müstakil bir yağmur ormanı ile kendine özgü bir mikroiklim oluşmuş durumda.

DEVASA MAĞARA NASIL KEŞFEDİLDİ?

1990 yılında yerel bir sakinin tesadüfen bulduğu ve güçlü soğuk hava akımı nedeniyle yaklaşmadığı giriş, 2009 yılında araştırmacılar tarafından girilerek haritalandırıldı. Yaklaşık 40 katlı binaları içine alabilecek boyuttaki tünellerin, 2 ila 5 milyon yıl önce bir nehrin kireçtaşı kütlesini aşındırması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

"CENNET BAHÇESİ" EKOSİSTEMİ NASIL OLUŞTU?

Tavan çökmelerinden sızan ışık ve su, mağara tabanında bambu ve çeşitli bitkilerin yetiştiği "Cennet Bahçesi" adı verilen özel bir alan yarattı. Sıcak ve nemli havanın yer altındaki soğuk hava kütlesiyle temasa geçmesi sonucunda mağara boşluğu içerisinde gerçek bulut tabakaları meydana geliyor.

ZİYARET ŞARTLARI VE KONTROL MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

2013 yılında turizme açılan alana erişim, hassas ekosistemi korumak amacıyla yıllık 1000 kişilik kontenjanla sınırlandırılıyor. Yalnızca yetkili operatörler eşliğinde ocak ve ağustos ayları arasında gerçekleştirilen turlarda, mağaraya ulaşım günler süren zorlu orman yürüyüşleriyle sağlanıyor.