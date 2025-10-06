Adana'nın Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen 16 yaşındaki Ö.G. giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan Ö.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

VALİLİK: EL BOMBASI PATLAMAMIŞ HALDEYDİ

Valiliğin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir pastaneye patlayıcı madde atıldığına dair ihbar gelmesi üzerine emniyet güçlerince derhal adrese intikal edildiği belirtilerek, "Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesi kullanıldı.

'BU ÇOCUK EL BOMBASINI NASIL BULDU?'

Olayı yorumlayan Gazeteci Emrullah Erdinç, "Polis kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Ama asıl soru şu: 16 yaşındaki bir çocuk bu el bombasını nasıl buldu, kimden aldı? Bu sorunun cevabı tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.