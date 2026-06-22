Romanya açıklarında Türk bandıralı, Panama bayrağı altında seyreden bir kargo gemisine İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan sonra gemide büyük bir yangın çıktı.

Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı, ancak denizciler arasında zaiyatlar yaşandığı bildirildi. Ukrayna Donanması kurtarılan denizcilerin fotoğraflarını paylaştı.

Gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı 9 mürettebat üyesi bulunuyordu. Ukrayna, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna donanmasına göre Rus insansız hava aracı, Panama bayrağı altında seyreden Türk bandıralı VICTRESS isimli kargo gemisine saldırdı.

Ukrayna Donanması, “Zorlu durum ve yangının daha da yayılma riski göz önünde bulundurularak, Ukrayna Donanması gemilerinin mürettebatı, kargo gemisinin mürettebatını tahliye etmek için başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ne yazık ki, mürettebatta zaiyatlar yaşandı” açıklamasını yaptı.