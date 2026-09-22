Yellowstone’daki Upper Geyser Basin bölgesinde, Old Faithful yakınlarında bulunan havuz adını 1880’lerde mavi sabah sefası çiçeğine benzerliğinden aldı. Ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte havuza bozuk para, taş, çöp ve hatta odun parçaları atılmaya başlandı. Bu alışkanlık öyle bir noktaya ulaştı ki Morning Glory, 1950’lerde "çöp kutusu" olarak anılır hale geldi.

BİNLERCE MADENİ PARA ÇIKARILDI

Yıllar boyunca suya atılan yabancı maddelerin bir bölümü sıcak su kaynağının kenarlarına ve suyun beslendiği kanallara yerleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) aktardığı son verilere göre Morning Glory’den bugüne kadar 6 bin 574’ten fazla madeni para çıkarıldı. Havuzdan yalnızca para değil, taşlar, dallar ve farklı türlerde çöpler de temizlendi.

Biriken maddelerin sıcak su dolaşımını kısıtlaması havuzun sıcaklığının düşmesine neden oldu. Su soğudukça daha önce bu ortamda yaygın olmayan ısı seven mikroorganizmaların oluşturduğu tabakalar gelişmeye başladı. Bu organizmaların meydana getirdiği sarı, turuncu ve yeşil tonlar, havuzun eski berrak mavi görünümünün değişmesinde etkili oldu. Yellowstone yönetimi, doğal süreçlerin de su sıcaklığında değişime yol açabileceğini belirtiyor.

HAVUZU TEMİZLEDİLER AMA ESKİ RENGİ DÖNMEDİ

Yetkililer sorunun büyümesi üzerine Morning Glory Pool’u kısmen boşaltarak yıllardır biriken yabancı maddeleri çıkarmaya çalıştı. Yapılan kapsamlı temizliğe rağmen havuzun eski berrak mavi görüntüsü geri getirilemedi. USGS, sıcak su kaynağının bir daha tamamen eski görünümüne kavuşamama ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

Yellowstone Ulusal Parkı yönetimi bugün de ziyaretçileri sıcak su kaynaklarına para, taş veya başka herhangi bir nesne atmamaları konusunda uyarıyor. Morning Glory’de yaşanan değişim, küçük görünen müdahalelerin hassas hidrotermal sistemler üzerinde yıllarca sürebilecek etkiler bırakabileceğinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.