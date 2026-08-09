Avustralya'da çocuklar için özel olarak üretilen ve boğaz ağrısını hafifletmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir pastil markası, ürünlerin içinde metal parçacıkları tespit edilmesi üzerine acil koduyla raflardan toplatılıyor. Eczanelerde ve online platformlarda satılan ürünlerin, yutulması halinde çocuklar için ciddi yaralanma ve sağlık riskleri barındırdığı bildirildi.

RAFLARDAN ACİL OLARAK ÇEKİLİYOR

Avustralya genelinde satışı yapılan "Key-Sun Kids Honey & Eucalyptus and Acerola" (Bal, Okaliptüs ve Aserola) adlı çocuk pastilleri için acil geri çağırma kararı çıkarıldı. Özellikle çocukların boğaz ağrılarını dindirmek üzere pazarlanan ve ülke çapındaki eczanelerin yanı sıra çevrimiçi mağazalardan da temin edilebilen bu ürünler, içlerinde metal parçaları bulunabileceği endişesiyle satıştan kaldırıldı.

HANGİ ÜRETİM PARTİSİ ETKİLENDİ?

Yapılan resmi uyarılara göre geri çağırma işlemi markanın tüm ürünlerini kapsamıyor. Tüketicilerin özellikle son kullanma tarihi Haziran 2028 olan ve 0072 parti numarasıyla (batch) üretilen paketlere dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Evinde bu spesifik seriye ait ürünü bulunduran ebeveynlerin, pastilleri çocuklarına kesinlikle vermemesi tavsiye ediliyor.

YARALANMA VE SAĞLIK RİSKİ UYARISI

Yetkililer, içerisinde metal parçaları barındıran gıda ve medikal ürünlerin tüketilmesinin tehlikelerine dikkat çekti. Metalle kontamine olmuş ürünlerin yutulması halinde iç organlarda, boğazda veya sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara ve istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda tüketicilere önemli uyarılarda bulunuldu.