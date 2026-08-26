Yöntemin uygulanması da oldukça kolay. Süt kaynatıldıktan sonra 42-45 derece civarındaki mayalama sıcaklığına kadar soğutulur. Yoğurt mayası eklendikten sonra kabın içine bir adet nohut bırakılır ve normal mayalama sürecine geçilir. Ancak iyi sonuç için yalnızca nohut değil, kullanılan maya miktarı ve yoğurdun sıcak ortamda ne kadar beklediği de önem taşır.

FAZLA MAYA YOĞURDU DAHA ÇABUK EKŞİTEBİLİR

Yoğurdun tadını ve kıvamını belirleyen en önemli ayrıntılardan biri sütün sıcaklığıdır. Mayalama için sütün yaklaşık 42-45 derece seviyesinde olması tavsiye edilir. Çok sıcak süt mayadaki yararlı bakterilere zarar verebilir, düşük sıcaklık ise fermantasyonu yavaşlatabilir.

Maya miktarında da ölçüyü kaçırmamak gerekir. Fazla maya, fermantasyonu hızlandırarak asitliğin kısa sürede yükselmesine yol açabilir. Bunun sonucunda yoğurt beklenenden daha erken ekşiyebilir.

Nohut yöntemi ise Anadolu mutfağında uzun zamandır kullanılan geleneksel uygulamalardan biridir. Nohudun üzerindeki doğal mikroorganizmalar fermantasyon sürecine katkı sağlayabilir. Ancak bu yöntemi, yoğurdun ekşimesini kesin biçimde engelleyen bir çözüm olarak değerlendirmemek gerekir.

MAYALANDIKTAN SONRA SOĞUKTA SAKLANMALI

Mayalanma süresi uzadıkça yoğurdun asitliği artabilir. Bu nedenle istenen kıvam oluştuktan sonra yoğurdu saatlerce sıcak ortamda bırakmak yerine uygun zamanda buzdolabına almak önem taşır.

Buzdolabındaki düşük sıcaklık fermantasyonu büyük ölçüde yavaşlatır. Böylece yoğurdun tadı daha uzun süre korunabilir. Kullanılan kabın temiz olması ve yoğurdun sürekli oda sıcaklığında bırakılmaması da raf ömrü açısından önemlidir.