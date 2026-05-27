Batı Kafkas Dağları’ndaki Arabika Masifi’nde yer alan mağara, yalnızca derinliğiyle değil, karmaşık geçitleri, dik şaftları ve yer altı su sistemleriyle de dünyanın en zorlu mağaralarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Veryovkina, bugüne kadar keşfedilen iki '2 kilometreden daha derin' mağaradan biri konumunda.

DİBİNE ULAŞMAK GÜNLER SÜRÜYOR

Mağaranın en alt noktalarına ulaşmanın günler alabildiği belirtiliyor. Kaşif ekipleri, mağaranın farklı derinliklerinde geçici kamplar kurarak ilerlemek zorunda kalıyor. Bazı bölümlerde geçişlerin son derece dar olduğu, birçok noktada ise güçlü yer altı su akıntılarıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre mağaradaki en büyük risklerden biri ani su baskınları. Şiddetli yağışların ardından mağara içindeki su seviyesinin çok kısa sürede yükseldiği belirtilirken, geçmiş keşiflerde ekiplerin ölüm tehlikesi atlattığı aktarılıyor.

KARANLIK, SOĞUK VE OKSİJEN SORUNU

Veryovkina Mağarası’nın alt bölümlerinde sıcaklığın oldukça düşük seviyelere indiği belirtiliyor. Gün ışığının tamamen kaybolduğu bölgelerde kaşiflerin yalnızca özel ekipmanlarla ilerleyebildiği ifade ediliyor.

Bilim insanları mağaranın yalnızca keşif açısından değil, yer altı su sistemleri, jeolojik oluşumlar ve ekstrem yaşam koşullarını incelemek için de büyük önem taşıdığını belirtiyor. Milyonlarca yıl boyunca kireç taşlarının aşınmasıyla oluşan mağaranın, Dünya’daki en karmaşık yer altı sistemlerinden biri olduğu değerlendiriliyor.