Portekiz’in Santa Cruz sahilinde çalışma yürüten paleontologlar, Geç Jura Dönemi’ne ait son derece iyi korunmuş bir dinozor yuvası keşfetti. Yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen ve içinde 10 civarında yumurta barındıran düzenli küme, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

FOSİL YUVA İLK KONUMUNU KORUYOR

Torres Vedras Doğa Tarihi Derneği’nin Ci2Paleo grubu araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen kıyı taramasında bulunan yumurtaların, su akıntılarıyla dağılmadan ilk bırakıldıkları düzende kalması dikkat çekti. Yumurtaların gömülü olduğu kırıntılı kum taşı tabakasının, antik bir nehrin kıyı bölgesine işaret ettiği tahmin ediliyor.

ETÇİL BİR TÜRE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Yumurtaların genel biçimi ve kabuklarındaki gözenekli yapı, bunların etçil bir dinozor türü tarafından bırakılmış olabileceğini gösteriyor. Santa Cruz’daki bulgular, yumurtaların yüzeye bırakılmaktan ziyade kısmen toprağa gömüldüğüne dair ipuçları sunuyor.

YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Kabuk kırıklarının yuvanın içine doğru çökmüş olmasını inceleyen uzmanlar, yavruların kabuğu içeriden delerek başarıyla dışarı çıktığını düşünüyor. Araştırmacılar, fosil bloğunun içinde embriyo kalıntılarının bulunup bulunmadığını kesinleştirmek için önümüzdeki günlerde tahribatsız bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve mikroskobik incelemeler gerçekleştirecek.