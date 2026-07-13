Antalya’da 18 yaşındaki Muhammed D., ‘içine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.’yi (22) boğmaya kalkıştı. Genç kadın, bir şekilde telefondan ablası Meryem D.’ye (29) mesaj atarak yardım istedi. Gözü dönen genç, daire içinde kovalayıp yakaladığı ablasının boğazını sıkarak hareketsiz hale getirdi.

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Mesaj üzerine eve gelen büyük abla, kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112’den yardım istedi. Bu sırada erkek kardeş, büyük ablasına saldırmaya başladı. İlk saldırının ardından balkona çıkan genç, bir süre bağırdıktan sonra ablası tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Genç, ablasına yumruk atıp boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından içeri giren polis ekibi, saldırganı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra D., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi. karakolda anlattı İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D. suçunu itiraf etti:

“Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra’nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem’e de aynı şekilde saldırdım. Eğer polis ekipleri gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ikisini de öldürecektim.” Saldırgan tutuklandı.