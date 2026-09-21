Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi Bakanlıkta ziyaret etti. Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkaya’yı Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Çiftçi paylaşımında, devletin köklü kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin kamu hizmetleri açısından önem taşıdığını ifade etti. Çiftçi, “Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı, ziyaret ve görüşme için AYM Başkanı Kadir Özkaya’ya teşekkür etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, 2026 yılı içerisinde farklı ülkelerin yüksek yargı kurumlarıyla çalışma ziyaretleri ve temaslarda bulunmuştu. AYM’nin resmi kayıtlarında Özkaya’nın Çin, İspanya, Pakistan ve Özbekistan gibi ülkelerdeki yüksek yargı kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği görülüyor.

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