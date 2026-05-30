İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in türbesine bir ziyaret gerçekleştirdi.  Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

MAKAM ODASINDAKİ TABLO AKILLARA GELDİ 

Bakan Çiftçi'nin İsmail Kahraman ile birlikte gerçekleştirdiği bu türbe ziyareti, geçmişte gündem olan başka bir olayı da yeniden akıllara getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce makam odasına II. Abdülhamid'in tablosunu asmasıyla basında yer almıştı.  