İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in türbesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
MAKAM ODASINDAKİ TABLO AKILLARA GELDİ
Bakan Çiftçi'nin İsmail Kahraman ile birlikte gerçekleştirdiği bu türbe ziyareti, geçmişte gündem olan başka bir olayı da yeniden akıllara getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce makam odasına II. Abdülhamid'in tablosunu asmasıyla basında yer almıştı.
TBMM 27. Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile birlikte cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret ettik.May 30, 2026
Aziz hatırasını rahmetle yad ederken, tarihimize, ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha tefekkür ettik.
