“Bu Çağrı, Ekonomimize Yönelik Bir Sabotajdır”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden organize edilen tüketim boykotu hakkında, “Bu çağrı, ekonomik istikrarımıza kasteden bir darbe girişimidir,” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, boykot girişimlerinin halk arasında kin ve düşmanlığı körüklediğini, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik "işkence" iddialarıyla uluslararası kamuoyunda algı operasyonu yapıldığını öne sürdü.

CHP'ye Sert Eleştiri: İsrail Keyifle İzliyor

Yerlikaya, boykota destek verdiği iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi’ni de hedef alarak, “Ana muhalefetin sorumsuz çağrılarını keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail’in gelmesi, ibretlik bir tablodur” dedi. Bu açıklamalar, İçişleri Bakanlığı’nın boykot çağrılarını yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da tehdit olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Boykot Çağrısına Soruşturma Başlatıldı

2 Nisan tarihine yönelik yapılan tüketim boykotu çağrıları üzerine, dün akşam saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımları "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla incelenmeye alındı. Soruşturma sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden arka arkaya gelen açıklamalarda, boykot girişimi “ekonomiye şantaj” olarak tanımlandı.

İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası Gençler Sokakta

Boykot çağrılarının fitilini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ateşledi. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere geniş bir kesim, sosyal medya üzerinden 2 Nisan’da tüketimi durdurma çağrısı yaptı.

Yerlikaya: “Gençler Sokaklara Çağrılıyor, Hedef İç Karışıklık”

Yerlikaya, söz konusu eylemlerin arka planında gençlerin sokağa çekilerek iç huzursuzluk çıkarılmak istendiğini öne sürdü. Bu sürecin yalnızca bir ekonomik protesto değil, Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan daha büyük bir planın parçası olduğunu savundu.

İçişleri Bakanlığı'nın ve hükümetin bu gelişmelere karşı kararlı bir duruş sergilediği mesajı verilirken, kamuoyunda boykot çağrılarının nasıl karşılık bulacağı ve soruşturmaların nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.