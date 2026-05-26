İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Cezire'ye konuşan Çiftçi açıklamalarında, polis ekiplerinin Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle CHP Genel Merkez binasına girdiği' açıkladı. Çiftçi açıklamasında, "Davalı ve davacılar kendi aralarında anlaşamadı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içindeydik" ifadelerini kullandı.

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe veren Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'gerekli işlemlerin yapılmasını' talep etmişti.

Ankara Valiliği de Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından polis ekipleri kapıları kırarak Genel Merkeze müdahale etmiş ve yoğun biber gazı ve plastik mermilerle binaya giriş yapmıştı.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise bu müdahaleden kısa süre sonra binadan ayrılmış ve yeni genel merkezin Meclis olduğunu açıklamıştı.