İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda iş insanı ve bürokrat, Bakan yardımcısı Mehmet Sağlam'ın ailesinin Adana'da düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın ailesinin baba ocağında gerçekleşen iftar yemeğine, emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Adana ve Mersin Valileri, Jandarma Genel komutanı Ali Çardakçı, ve çok sayıda üst düzey bürokrat, iş ve siyaset dünyasından kişi katıldı.

İftar yemeğini geleneksel olarak her yıl düzenledikleri mi belirten içişleri bakan yardımcısı Mehmet Sağlam, iftar öncesi yaptığı konuşmasında, "Korona nedeniyle yapamadığımız iftar yemeklerimizi her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz bu mübarek aydaki iftar yemeğimizi onurlandıran başta sayın bakanım olmak üzere tüm katılan Sağlam ailesini onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum "dedi.

Bakan Yerlikaya ise yaptığı konuşmasında Sağlam ailesinin iftar yemeğinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek çetelere, mafya gruplarına karşı gece gündüz çalışarak, bu şer gruplarını etkisiz hale getirdiklerini söyledi.