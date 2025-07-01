Türkiye'de 2016 yılında uygulanmaya başlanan 'çipli ehliyet' uygulaması, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tek geçerli sürücü belgesi haline gelecek.



İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet kullanımı için son tarihin 31 Temmuz 2025 olduğunu belirterek, nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek doluluklara karşın sürücülere erkenden ehliyetlerini yenilemeleri için çağrıda bulundu.

YENİLEMEYEN 7 BİN 438 TL ÖDEYECEK



Halihazırda 4 milyonun üzerinde sürücü tarafından eski nesil ehliyetlerin kullanılmaya devam ettiği bilinirken, 30 gün içinde yenileme başvurusu yapmayan sürücüler, Ağustos ayı itibarıyla ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.



Geçmişte birçok kez uzatılan son başvuru tarihinin yeniden uzatılmayacağı belirtilirken, nüfus müdürlüklerinde randevuların doluluk oranı her geçen gün artış göstermeye başladı.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK



30 gün içerisinde nüfus müdürlüklerine başvurmayan ve ehliyetini yenilemeyen eski tip ehliyet kullanıcıları, yenileme işlemi için ödeyecekleri paranın yanı sıra, eski ehliyetleriyle trafikte dolaşım hakkını da kaybedecek.



Bu sürücüler 1 Ağustos itibarıyla yeni nesil ehliyet taşımamalarına rağmen trafiğe çıkmaları halinde, 'ehliyetsiz araç kullanma' cezası üzerinden değerlendirilecek ve idari para cezası uygulanacak.