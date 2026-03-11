27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plaka kullanımlarına yönelik idari para cezası getirildi.



Düzenleme ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından düzenlenen plakalarda değişiklik gerçekleştiren sürücülere 4 bin, tamamen yetkisiz şekilde basılan plakaları kullandığı anlaşılan sürücülere ise 140 bin liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.





Yapılan duyuru nedeniyle on binlerce sürücü, yüklü para cezalarıyla karşılaşmamak için noterlerde kuyruğa girerken, İçişleri Bakanlığı yoğunluk nedeniyle mağduriyetlerin yaşanmasını engellemek amacıyla uygulamanın başlangıç tarihini ileriye öteledi.



O CEZALARIN HEPSİ İPTAL EDİLECEK



Bugün Meclis'te AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalara yönelik 27 Şubat tarihinden sonra kesilen 4 bin TL'lik trafik cezalarının iptal edileceğini açıkladı.



Çiftçi, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Bu APP plakalarla ilgili sahada bir sıkıntı olduğunu gördük. Hatta cuma günü memleketimiz Konya'da da vatandaşların sıraya girdiğini ve uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik arkadaşlarımızla birlikte. APP plakalarla ilgili, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ve ceza işlemi uygulamayacağız.



Ancak vatandaşlar, TFOŞ'tan aldıkları plakanın üzerinde herhangi bir oynama yaparlarsa, bunun 4 bin TL'lik para cezası var. Bu uygulama yürürlükte şu anda. Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Sahte plakalar diyoruz bunlara, onlarla ilgili cezalar biraz daha ağır 140 bin lira civarında."