Savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra Pazartesi günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklaması şöyle oldu:
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Perşembe günü sabah erken saatlerde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Köseler dışında 20 kişi daha yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.