112 Acil Çağrı Sistemi'nin merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Ekim 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlık bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin bilgi veren Çiftçi, illerdeki değişikliği de “81 ilimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz de Valiliklerimize bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüştürüldü” sözleriyle aktardı.

YILDA YAKLAŞIK 100 MİLYON ÇAĞRI

Çiftçi, 112 Acil Çağrı Sistemi'nde 15 bine yakın personelin yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşıladığını ve 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunu sağladığını belirtti.

Çiftçi, “Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek, devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda seferber etmektir” dedi.

Bakanın paylaştığı bilgi grafiğinde, yeni yapılanmayla acil çağrıların ardından ekiplerin daha hızlı yönlendirilmesinin, kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hizmet standartlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Hedefler arasında yapay zekâ destekli karar sistemlerinin geliştirilmesi de yer aldı.