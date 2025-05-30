İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı açıklama ile 1 Ocak 2025 itibarıyla son verilecek eski tip ehliyet kullanımında son tarihin 31 Temmuz'a uzatıldığını duyurmuştu.



Yapılan tüm uyarılara rağmen, Türkiye genelinde 4 milyon 237 bin sürücünün ehliyetini yenilemediği öğrenilirken, Bakanlık kaynakları 31 Temmuz tarihinin yeniden uzatılmayacağını hatırlattı.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYEN 18 BİN 679 TL ÖDEYECEK



Geçtiğimiz yılın son aylarında nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ertelenen ehliyet yenileme süresi, 31 Temmuz itibarıyla sona erecek. 1 Ağustos 2025 ve sonrasında eski tip ehliyetle trafiğe çıkacak sürücülere ise 18 bin 679 TL para cezası uygulanacak.



YENİLEME İŞLEMİ İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YETERLİ



Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajında, eski tip ehliyetleri yenileme için gerekli belgeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Sürücüler, uygun gördükleri nüfus müdürlüklerinden randevu aldıktan sonra yanlarında şu belgeleri bulundurmalı:



- Kimlik belgesi

- Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi.

- Sürücü sağlık raporu.

- Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

- 1 adet biyometrik fotoğraf.