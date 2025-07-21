İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralık ayında yaptığı duyuru ile ehliyet yenileme işlemlerinde sürenin 31 Temmuz 2025'e uzatıldığını duyurmuştu.



Tüm uyarılara rağmen, ehliyetini yenilemeyen ve eski tip ehliyet kullanımına devam eden 3 milyonun üzerinde sürücü olduğu öğrenilirken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Yayınlanan uyarı mesajında, 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski tip ehliyet sahiplerinin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, şu anda 15 TL olan yenileme ücretinin de gelecek ayla birlikte 7 bin 438 liraya yükseleceği hatırlatıldı.



NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ TIKLIM TIKLIM DOLMAYA BAŞLADI



Öte yandan yapılan uyarılar, ehliyet yenileme işlemini son günlere bırakan milyonlarca sürücünün nüfus müdürlüklerine akın etmesine neden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde, ehliyet yenileme işlemi veren nüfus müdürlüklerinde randevu oranları yüzde 70'in üzerine çıkarken, bu hafta itibarıyla randevu sisteminin tamamen dolma ihtimali bulunuyor.





