

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın, şehit yakınları ve gazilerin hususi damgalı pasaporttan yararlanmasına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den yanıt geldi. Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında belirli şartları taşıyan harp ve vazife malulleri ile bunların eş ve çocuklarının yeşil pasaport taleplerinin karşılandığını açıkladı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport, belirli şartları taşıyan kişilere yurt dışı seyahatlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Pasaport Kanunu kapsamında başta kamu görevlileri olmak üzere çeşitli gruplar bu haktan yararlanabiliyor.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da şehit yakınları ve gazilerin yeşil pasaport hakkından yararlanıp yararlanamadığını Meclis gündemine taşıdı. Karaoba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye bu konuda yeni bir düzenleme veya mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığını sordu.

MEVCUT MEVZUATI İŞARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önergeye verdiği yanıtta, hususi damgalı pasaport hakkının 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesinde düzenlendiğini belirtti.

Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, gerekli şartları taşımaları halinde hususi damgalı pasaport alabiliyor. Emeklilik veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar da belirlenen koşullar kapsamında bu haktan yararlanabiliyor.

HARP VE VAZİFE MALULLERİ İÇİN UYGULAMA

Bakan Çiftçi, yanıtında özellikle harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin mevcut uygulamaya da açıklık getirdi.

Çiftçi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 77’nci maddesi kapsamında dereceleri yükseltilmesinden yararlanan harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarının, gerekli şartları taşımaları halinde hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunabildiğini bildirdi.

“TALEPLERİ KARŞILANMAKTADIR”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 77’nci maddesi kapsamında dereceleri yükseltilmesinden yararlanan harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarının, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde hususi damgalı pasaport talepleri karşılanmaktadır."