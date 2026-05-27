Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın birçok kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak. 28 Mayıs Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı hava sisteminin İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sakarya çevresinde de etkisini göstermesi bekleniyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEDBİR ÇAĞRISI
Beklenen hava durumu nedeniyle İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.