İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Isparta ve Burdur çevrelerinde de benzer şekilde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi. Özellikle sürücülerin yağış anında görüş mesafesinin düşebileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların Meteoroloji ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak güncel uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirterek, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı.