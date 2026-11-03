İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımın görev süresini iki ay daha uzattı. Böylece belediyedeki kayyım yönetimi görevine devam edecek.

BAHÇELİ “AHMETLER MAKAMA” DEMİŞTİ

Bahçeli, 3 Şubat 2026'da partisinin grup toplantısında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına atıfta bulunarak, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Türk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti adayı olarak yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2024'te Türk'ü görevden uzaklaştırmış, belediyeye üçüncü kez kayyım atayarak Vali Tuncay Akkoyun'u görevlendirmişti.

“HALK İRADESİNE İPOTEK KONULDUĞU İÇİN”

Türk, ekim ayında kayyım uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada kişisel olarak belediye başkanlığına yönelik bir beklentisi olmadığını belirtmişti. Türk, tartışmanın yalnızca kayyım uygulamasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek demokratik bir sistemin nasıl oluşacağı ve sorunun çözümünde Kürtlerin muhataplığı gibi başlıkların da ele alınmasını istemişti.