İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağladığı güncel veriler ışığında, sosyal medya hesabı üzerinden "sarı" kod verilen kentlerin yer aldığı bir Türkiye haritası paylaştı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yapılan son değerlendirmelere göre, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilen bölgeler şu şekilde sıralandı:

Isparta ve Burdur genelinde,

Antalya’nın iç kısımlarında,

Denizli’nin güney ve doğu bölgelerinde,

Afyonkarahisar’ın güney ilçelerinde,

Konya’nın güneybatı kesimlerinde.

ANİ SEL VE SU BASKINI RİSKİNE KARŞI UYARI

Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı son derece dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği çağrısında bulundu.