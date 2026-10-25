Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sonra İçişleri Bakanlığı da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü için vatandaşları uyardı.

Bakanlığın açıklamasında kurumdan alınan son bilgilere göre, yarın Aydın çevreleri ile İzmir'in güney ve batı kesimleri başta olmak üzere kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Aydın'ın batısı ve Muğla'da yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Denizli'de öğle saatlerinden sonra kuvvetli, Antalya'nın batısında ise yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada, beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.