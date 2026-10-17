İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere dayanarak 17 Ekim'de beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya ilişkin uyarı yayımladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların ani sel, su baskını ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

EGE, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU İÇİN DE UYARI

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ile zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'da yağışların etkisini artırması, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA PAZAR GÜNÜ DE ETKİLİ OLACAK

17 Ekim'de rüzgarın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde; pazar günü sabahtan itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Bakanlık; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması çağrısında bulundu.