İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere dayanarak kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım 2026 Salı günü Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

18 Kasım 2026 Çarşamba günü ise Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Rüzgarın yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında şu uyarıya yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile rüzgarla birlikte çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."