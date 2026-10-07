Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak’ta meydana geldi. Serdar Saygın ile arkadaşı M.D., akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., Serdar Saygın’ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KALBİ DURAN SAYGIN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saygın’ın kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla yeniden hayata döndürdüğü Saygın, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Serdar Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan M.D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. M.D.’nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.