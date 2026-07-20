Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin camından ayaklarını dışarı çıkararak araç kullanan sürücü ve yanındaki yolcunun aynı zamanda içki içtiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KIRMIZI IŞIKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu otomobili takibe aldı. Araç kırmızı ışıkta durduğu sırada, takibi sürdüren sivil polis memuru aracın yanına yaya olarak yaklaştı.
SİVİL POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILA
Sivil polis memurunun uyarısını dikkate almayan sürücü, aracı yol kenarına çekmek yerine gaza basarak olay yerinden hızla kaçtı. Ehliyetsiz sürücünün polis memuruna aldırış etmeden kaçtığı o ilginç ve tehlikeli anlar, o esnada trafik ışıklarında bekleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
CEZADAN KAÇAMADILAR
Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu kısa sürede önü kesilerek durdurulan otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yapılan cezai işlemlerde; sürücüye "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 40 bin TL ceza kesildi. Ayrıca araç sahibine de "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 40 bin TL olmak üzere toplamda 280 bin TL idari para cezası uygulandı.