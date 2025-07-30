Fransa'da her sabah olduğu gibi işe gidip rutin alkol testinden geçmek üzere cihaza üfleyen genç, sonucun pozitif çıkması karşısında şaşkına döndü. İkinci testte de sonucun aynı şekilde pozitif çıkmasının ardından 'Bu işte bir iş var' diye düşünmeye başladı...

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA POLİSLER DE DENEDİ

Artı33'te yer alan habere göre genç işçinin testten hemen önce 'madeleine' keki yediği ortaya çıktı. Alkol testindeki pozitif sonucun, bu kekten kaynaklandığı anlaşıldı. Olayı ivedilikle annesiyle paylaşan genç, ondan da aynı testi yapmasını istedi. Annesinin de testi pozitif çıktıktan sonra ikili, 'madeleine' keklerini de yanlarına alarak polis merkezinin yolunu tuttu.

Anne-oğulun anlattığı hikayeyi şaşırtıcı bulan polis memurları da pastayı denedikten sonra alkol testine girdi. Polislerin keki yedikten sonra kendilerine uyguladığı testte de vücutlarında 0.25 mg/L değerinde alkol bulundu.

İŞİNİ KAYBEDECEĞİ KORKUSUYLA KABUSLAR GÖRDÜ

"Benim için büyük bir şoktu. İşimi kaybedebilirdim. Günlerce kabuslar gördüm" diyen genç, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından yeniden işine döndü. Kekin üretici firması ise konunun açıklığa kavuşması adına laboratuvar testleri yapılacağını açıkladı.

Öte yandan uzmanlara göre birçok hazır gıda, farkında olunmasa da alkol içerebiliyor. Özellikle endüstriyel pastalar, tost ekmeği, brioşlar ve bazı çorbalar, aroma veya fermantasyon süreçlerinde yaşanan hava etkileşimleri nedeniyle az miktarda da olsa alkol bulundurabiliyor...