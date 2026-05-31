Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 günlük aranın ardından bu hafta yasama faaliyetlerine oldukça yoğun bir gündemle geri dönüyor. Genel Kurul’un 2 Haziran Salı günü, tarım arazilerinin korunmasından alkol satış ve pazarlama kurallarına kadar pek çok radikal değişiklik içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni masaya yatırması bekleniyor.

Teklifin en çok dikkat çeken ve geniş kitleleri ilgilendiren maddeleri ise alkollü içki satışına ve markalama faaliyetlerine getirilen yeni kısıtlamalar oldu.

ÇAĞRIŞIM YAPMASI BİLE YASAK

Yeni kanun teklifi, alkollü içki üreticilerinin ve markalarının görünürlüğünü neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yasalaşması beklenen maddelere göre;

Alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların; isim, marka, logo, amblem ya da bunları çağrıştıracak her türlü sözcük, şekil, resim ve harf kullanımı sınırlandırılıyor.

Bu ibareler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde (dolap, raf vb.) ve hiçbir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak.

MARKALAR ARASI GEÇİŞ ENGELLENİYOR

Düzenlemeyle birlikte alkol sektöründeki markalama stratejilerine de yeni bir kısıtlama getiriliyor. Buna göre, fermente alkollü içki (bira, şarap vb.) markaları, distile alkollü içki (rakı, viski, vodka vb.) markası olarak kullanılamayacak. Aynı şekilde distile içki markaları da fermente içki markası olarak tescil edilemeyecek veya pazarlanamayacak.

22.00 Yasağı Cezalarında Yetki Mülki Amirlere Geçiyor

Yurt genelinde halihazırda uygulanan 22.00 - 06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağına ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmasında da değişikliğe gidiliyor. Yeni torba yasa teklifi onaylandığı takdirde, bu saatler arasında kural ihlali yapan işletmelere yönelik cezai yaptırımları uygulama yetkisi doğrudan mülki idare amirlerine (vali ve kaymakamlar) devredilecek.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN DE DÜZENLEME GELİYOR

Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemelerini içermiyor. Haftanın öne çıkan bir diğer maddesiyle, yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı ayni haklar kurması tamamen yasaklanarak tarım alanlarının bölünmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sektör temsilcileri ve esnaf tarafından yakından takip edilen kanun teklifinin, Salı günü başlayacak görüşmelerin ardından kısa sürede yasalaşması bekleniyor.