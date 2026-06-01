Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, haftalık mesaisine 2 Haziran Salı günü başlayacak. Yeni haftada Meclis gündemine gelecek olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında çeşitli yasal düzenlemeler görüşülecek. Bu torba yasa teklifinin içeriğinde, alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmalara yönelik kuralları değiştiren maddeler de yer alıyor.
SPONSORLUK KISITLAMASI
Hazırlanan yeni yasal düzenlemeye göre, alkollü içki markalarının etkinliklere destek sağlama şartlarına yeni kısıtlamalar getiriliyor. Düzenleme yasalaştığı takdirde, alkollü içki üreticileri, ithalatçıları ve pazarlamacıları; hiçbir etkinliğe veya herhangi bir mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları, ürün markaları, amblem, logo veya bunları çağrıştıran işaretleri kullanarak destek veremeyecek.
CEZA YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK
Kanun teklifi, ülke genelinde uygulanan 22.00 - 06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağının denetim ve yaptırım süreçlerinde de değişiklik içeriyor. Gündeme alınan torba yasa teklifinin onaylanması durumunda, belirtilen saat aralığında kural ihlali yaparak satış gerçekleştiren işletmelere yönelik cezai işlem uygulama yetkisi, doğrudan vali ve kaymakamlardan oluşan mülki idare amirlerine devredilecek.