Oyuncu ve yazar İclal Aydın sosyal medya hesabından ödüllü heykeltıraş Ozan Ünal ile beraberlik yaşadığını duyurdu.

Evinin önüne gelen kumruların videosunu sevgilisi Ozan Ünal'ı etiketleyerek Instagram'da paylaşan İclal Aydın "Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde, hep ve daima birlikteler... İyi bayramlar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Ünal da Aydın'ın gönderisinin altına "Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da" yorumunu yazdı ve kalp emojisiyle de oyuncunun paylaşımını kendi hikayesine ekledi.

İclal Aydın, 5 Ekim 2022'de Ozan Ünal (sağda) ile yeni kitabı için bir araya gelmişti.