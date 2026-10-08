Oyuncu ve yazar İclal Aydın, uzun yıllara dayanan dostluğundan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Arkadaşı Elif ile bir araya gelen Aydın, geçmişten bugüne uzanan arkadaşlıklarını anlattığı duygusal bir not kaleme aldı.

Viyana'dan gelen arkadaşını görmek için buluşan Aydın, birkaç saate sığdırmaya çalıştıkları sohbeti ve yıllar içinde değişerek devam eden dostluklarını anlattı.

1996'DAN 2026'YA UZANAN DOSTLUK

İclal Aydın, paylaşımında dostlukların da tıpkı uzun evlilikler gibi zaman içinde değişerek sürdüğünü ifade etti.

Aydın, “Uzun arkadaşlıklar uzun evlilikler gibi sanırım. İçinde duyguların tümü yüreklerin gücüne göre yerini, şeklini alıyor. Değişe değişe yaş alıyor insan” sözleriyle yıllar içinde değişen dostluklara dikkat çekti.

“2026'DA BİR AKŞAM BODRUM'DA...”

İclal Aydın, arkadaşının Viyana'dan geldiğini ve onu görmesi gerektiğini belirterek buluşmanın kendisi için önemini anlattı.

Ünlü isim, “1996'da biri ‘2026'da bir akşam Bodrum'da, Elif'in annesinin dizi dibinde bir akşam daha yaşanacak’ dese ikimize de masal gibi gelirdi” ifadelerini kullandı.

Aydın, aradan geçen yıllara da “Bu yıllar nasıl geçti?” sözleriyle duygusal bir şekilde değindi.

“SÖYLEYECEKLERİMİZİ BİRKAÇ SAATE SIĞDIRMAK ZOR”

Viyana'dan gelen arkadaşını görmenin kendisi için özel olduğunu belirten Aydın, yılların biriktirdiği özlemi ve konuşulacakları birkaç saate sığdırmanın kolay olmadığını söyledi.

Aydın'ın paylaşımı, uzun yıllara dayanan dostlukların zaman içinde değişse de devam edebileceğine dair duygusal mesajıyla dikkat çekti.



İclal Aydın'ın düştüğü notun tamamı şu şekilde:



''Uzun arkadaşlıklar uzun evlilikler gibi sanırım. İçinde duyguların tümü yüreklerin gücüne göre yerini, şeklini, alıyor. Değişe değişe yaş alıyor insan. Dostlukların ömrünü uzatmak o değişimi de kucaklayabilmekle mümkün sanırım.

Viyana’dan geldi. Görmem gerekiyordu. Söyleyeceklerini, söyleyeceklerimi, özlemi, yapılacakları birkaç saate sığdırmak zor. 1996’da biri “2026’da bir akşam Bodrum’da, Elif’in annesinin dizi dibinde bir akşam daha yaşanacak” dese ikimize de masal gibi gelirdi.

Bu yıllar nasıl geçti? ''