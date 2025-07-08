İran'da uzun yıllardır 6 milyon Afgan yaşıyor. Ancak İsrail ile savaş çıkmasının ardından İran'dan Afganlara yönelik sert bir yaklaşım var.

Geçtiğimiz Mayıs ayında İran yönetimi ülkede 'yasa dışı' bulunan tüm Afganlara ülkeyi terk etmesi gerektiğini aksi halde gözaltına alınacaklarını açıklamıştı.

İran yönetiminin sert uygulamalarının nedenleri arasında İsrail ile yaşanan gerilim de gösteriliyor.

İSRAİL'E AJANLIK YAPIYORLAR İDDİASI

İran polisi geçen ay iki Afgan erkeğin devlet televizyon binası ve üst düzey bir yetkilinin konutunu gözetlediklerini itiraf ettiklerini öne sürdü.

Ayrıca Tahran’ın güneyinde bir fabrikaya yapılan baskında, bazı Afganlar İsrail istihbarat servisi Mossad adına insansız hava aracı saldırısı planlamakla suçlanarak gözaltına alındı.

'HALKIN TEMEL TALEBİ'

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Mülteciler Genel Müdürü Nadir Yarahmedi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesinin halkın temel talebi olduğunu belirten Yarahmedi, düzensiz göçmenlerin ülkeyi terk etmesi ya da sınır dışı edilmesi konusunu kolaylaştırmak için valiliklerin yardımıyla geçici kamplar kurulduğunu aktardı.

İran takviminde yeni yıl olan 21 Mart’tan 27 Haziran’a kadar 717 bin 658 Afganistan vatandaşının İran’ı terk ettiğini kaydeden Yarahmedi, en fazla çıkışın Rezevi Horan eyaletindeki Duğarun sınır kapısından gerçekleştiğini belirtti.