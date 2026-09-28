Los Angeles’ta içme suyu sisteminin parçası olan rezervuarlarda sıra dışı bir yöntem kullanıldı. “Shade ball” olarak adlandırılan siyah plastik toplar suyun yüzeyine bırakılarak güneş ışığıyla doğrudan temasın azaltılması hedeflendi.

MİLYONLARCA SİYAH TOPU SUYA DÖKTÜLER

Uygulamanın en dikkat çeken örneklerinden biri Los Angeles Reservoir’da gerçekleştirildi. Rezervuarın yüzeyi milyonlarca siyah plastik topla kaplanarak su ile güneş ışığı arasında fiziksel bir bariyer oluşturuldu. Topların siyah renkte üretilmesi de uygulamanın bir parçasıydı. Kullanılan malzeme ve tasarım, topların uzun süre su yüzeyinde kalmasına uygun şekilde hazırlandı.

BU TOPLARI NEDEN İÇME SUYUNA ATTILAR?

Uygulamanın temel amaçlarından biri rezervuardaki suyun güneş ışığına maruz kalmasını azaltmaktı. Güneş ışığının sudaki bazı bileşenlerle etkileşime girmesi, istenmeyen kimyasal süreçlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Suyun yüzeyinin kapatılmasıyla güneş ışığının rezervuara ulaşması sınırlandırıldı. Böylece su kalitesinin korunmasına yönelik ek bir önlem oluşturuldu.

BUHARLAŞMANIN AZALTILMASINA DA YARDIMCI OLDU

Siyah toplardan oluşan tabaka, su yüzeyinin doğrudan hava ve güneşle temasını da azalttı. Bu durum rezervuardaki buharlaşmanın sınırlandırılmasına katkı sağladı. Özellikle büyük miktarda suyun açık alanda depolandığı rezervuarlarda buharlaşma nedeniyle su kaybı yaşanabiliyor. Shade ball uygulaması, su kalitesinin korunmasının yanı sıra bu kaybın azaltılmasına da yardımcı oldu.

SUYUN YÜZEYİNİ NEREDEYSE TAMAMEN KAPLADILAR

Milyonlarca top yan yana geldiğinde rezervuarın açık su yüzeyinin büyük bölümü kaplandı. Toplar su seviyesindeki değişimlere göre hareket edebildiği için sabit bir kaplama sistemi kurulmasına gerek kalmadı. Uygulama dışarıdan bakıldığında rezervuarın tamamen siyah bir yüzeye dönüşmesine neden oldu. Ancak yöntemin arkasındaki temel amaç, depolanan içme suyunun kalitesini etkileyebilecek çevresel koşulları azaltmaktı.

YILLARDIR SU REZERVUARLARINDA KULLANILIYOR

Los Angeles’taki uygulama, açık su rezervuarlarının korunması amacıyla kullanılan yöntemlerden biri olarak hayata geçirildi. Milyonlarca plastik topun suya bırakılmasıyla rezervuar yüzeyinin güneş ışığıyla teması büyük ölçüde sınırlandırıldı. Böylece ilk bakışta sıra dışı görünen siyah toplar, içme suyunun depolandığı açık rezervuarda su kalitesinin korunmasına yönelik sistemin bir parçası haline geldi.