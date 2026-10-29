Şikago kenti hızla büyürken tüm lağım ve sanayi atıklarının Şikago Nehri üzerinden kentin içme suyu havzası olan Michigan Gölü'ne dökülmesi, kitlesel salgın hastalıkların patlak vermesine yol açtı. Kenti tehdit eden sağlık krizini sonlandırmak için devreye giren mühendisler, nehrin doğal akışını 180 derece değiştirerek atık suları gölden tamamen uzaklaştırdı.

İÇME SUYUNU ZEHİRLEYEN ATIKLAR VE SALGIN KRİZİ

1. yüzyılın sonlarında kentin sanayileşmesi ve nüfusunun hızla artması, ciddi bir çevre krizini beraberinde getirdi. Kentteki tüm evsel atıklar, lağım suları ve fabrika kimyasalları Şikago Nehri vasıtasıyla doğrudan kentin tek içme suyu kaynağı olan Michigan Gölü’ne deşarj ediliyordu. Atıkların içme suyu havzasına karışmasıyla tifo ve kolera gibi ölümcül salgınlar hızla yayıldı, kentte can kayıpları kritik seviyelere ulaştı.

45 KİLOMETRELİK DEV KANAL

İçme suyu kaynağının kirlenmesini kalıcı olarak durdurmak amacıyla 1900 yılında kapsamlı bir su yolu ıslah projesi başlatıldı. Mühendisler, suyun akış eğimini değiştirmek için göl seviyesinden daha alçak bir kotta 45 kilometre uzunluğunda devasa bir drenaj ve gemi kanalı kazdı. Sistemin su seviyesini ve akış hızını kontrol edebilmek amacıyla kanal güzergahına ve nehir ağzına baraj kapakları ile savaklar inşa edildi.

AKIŞ YÖNÜ MISSISSIPPI HAVZASINA YÖNLENDİRİLDİ

Kanal kapaklarının açılmasıyla birlikte kot farkı nedeniyle nehir, göle akmak yerine Michigan Gölü'nden su çekmeye başladı. Böylece nehirdeki tüm kanalizasyon ve fabrika atıkları, içme suyu havzası yerine tam zıt istikamete yönlendirilerek Des Plaines ve Illinois nehirleri üzerinden Mississippi Nehri havzasına tahliye edildi. Bu operasyonla birlikte doğal bir su yolunun coğrafi akış rotası insan müdahalesiyle tamamen tersine döndü.

YAPAY SİSTEM 120 YILI AŞKIN SÜREDİR KORUNUYOR

1900 yılında tamamlanan proje, modern inşaat ve çevre mühendisliği tarihinde bir nehrin kalıcı olarak yön değiştirmesini sağlayan ilk ve en büyük girişim olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 120 yılı aşkın süreye rağmen Şikago Nehri, kentin taşkın ve atık su yönetimi altyapısının merkezinde yer alarak günümüzde de aynı yapay istikametinde akmaya devam ediyor.