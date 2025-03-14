Karaman’da geçtiğimiz günlerde çok sayıda yurttaş içme sularında petrol koktuğu iddiasıyla şikâyetlerini dile getirdi. Şikâyetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve incelenmesi için sulardan numune aldı.

SUDA PETROL HİDROKARBONLARI BULUNDU

İl Sağlığı Müdürlüğü numune aldığı suyu Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuarı’na gönderdi. Laboratuarda yapılan incelemede suda “petrol hidrokarbonları” bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, yurttaşları, şebeke suyunu kullanmamaları konusunda uyarırken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’ne de gerekli tedbirleri alınması konusunda resmi yazı iletildiğini duyurdu.

BELEDİYE SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kentte suda petrol kokusunun yaklaşık 5 aydır devam ettiği öğrenilirken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi günler sonra sessizliğini bozdu.

“HAVZADA GENİŞ ÇAĞLI BİR ARAŞTIRMA BAŞLATILDI”

Belediye açıklamasında suların İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Havzada geniş çaplı araştırmanın yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere barajında son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun neticesinde dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yeraltı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır. Halk sağlığını korumak adına, Belediyemiz tüm imkanlarıyla çalışmaktadır. Dere yataklarının ve su havzasının korunması, herhangi bir olumsuz durumun oluşmaması adına İl Özel İdaresi, DSİ Şube Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleriyle gerekli yazışmalar yapılmıştır. İrademiz dışında ortaya çıkan bu durumun tüm boyutuyla araştırıldığını, sebep ve sonuç hakkında elde edilecek bilgilerin tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz”