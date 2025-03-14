Karaman'da şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonları'na rastlanmasına ilişkin süreç yargıya taşınırken, şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

SUDA PETROL HİDROKARBONLARI BULUNDU

İl Sağlığı Müdürlüğü numune aldığı suyu Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderdi. Laboratuarda yapılan incelemede suda “petrol hidrokarbonları” bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, yurttaşları, şebeke suyunu kullanmamaları konusunda uyarırken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’ne de gerekli tedbirleri alınması konusunda resmi yazı iletildiğini duyurdu.

BELEDİYE SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kentte suda petrol kokusunun yaklaşık 5 aydır devam ettiği öğrenilirken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi günler sonra sessizliğini bozdu. Yapılan açıklamada, "Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun neticesinde dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır" denildi.

SAVCILIK MHP’Lİ YETKİLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca avukatların talebi üzerine dün şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

KEŞİF İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Suç duyurusunda bulunan 7 avukattan biri olan Avukat Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 4 aydır devam ettiğini öne sürdü. Konuyla ilgili suç duyurularının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın keşif için uzman bilirkişi atadığını kaydetti. Hüseyin Mutlu, bilirkişinin yaptığı keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiğini ifade etti.

KEŞİF SIRASINDA MAZOTLU POMPALAR SÖKÜLDÜ İDDİASI

Avukat Hüseyin Mutlu açıklamasında çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Mutlu, keşif sırasında barajda suyuna sıfır noktada bulunan mazotlu pompaların söküldüğünü ifade etti. Hüseyin Mutlu, "Vurgulamak istediğimiz nokta şu; 12 Ocak 2025 tarihinde şebeke suyunun sağlandığı barajdan kuraklıkla alakalı bir video çekilmişti. Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı drone görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit. Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.